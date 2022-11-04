Firari Danıştay üyesine gece operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşından gelen talimatlar doğrultusunda kararlara imza atan eski Danıştay üyesi İbrahim Aliusta, Ankara'da saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Danıştay'da FETÖ/PDY adına etkin faaliyet yürüten İbrahim Aliusta'nın saklandığı ev tespit edince önceki gece operasyon düzenledi. Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla 2016'da ceza alan ve o tarihten beri aranan İbrahim Aliusta gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.Danıştay eski üyesi İbrahim Aliusta'nın örgüt talimatıyla yaptığı eylemleri Danıştay eski üyesi Vahit Bektaş anlatmıştı. Kritik kararlardan önce Danıştay'da örgüt adına en etkin kişi olan eski 1. Daire Üyesi Galip Tuncay Tutar'ın FETÖ üyelerini ziyaret ettiğini anlatan Bektaş, "Bu kişiden bana bir talep geldiğinde bunun Fetullah Gülen cemaati adına geldiğini anlardım" demişti. Danıştay'daki diğer FETÖ mensuplarıyla birlikte hareket ettiklerini itiraf eden Bektaş, 2012-2016 arasında Danıştay İdari Davalar Daireler Kurulu'nda görev yaptığını, bu dairede görev yapan diğer FETÖ'cülerin Şaban Işık, İbrahim Aliusta, Halil Çırak, Mehmet Çelik ve Orhan Boyraz olduğunu belirtmişti.İfadesinde FETÖ'nün müdahale ettiği dosyalara örnekler veren Bektaş, 2014'te Bakanlar Kurulu'nun kararıyla 'izin almadan yardım toplayabilen kuruluşlar' listesinden çıkarılan Kimse Yok Mu Derneği'ne ilişkin verilen kararın yapılan itiraz üzerine İdari Dava Daireleri Kurulu'na geldiğini, derneğin Fetullah Gülen cemaatine yakın olduğunu bildiklerini, örgüt mensubu olan İbrahim Aliusta, Bülent Olcay ve kendisinin tedbir kararı kaldırılmaması yönünde oy kullandıklarını itiraf etmişti. Bektaş, bu karar gibi Sakarya Şeker Fabrikası'na verilen para cezası ile Adalet Akademesi'nde hazırlık eğitimine 2 gün gelmediği için memuriyet görevine son verilen hakim adayı G.T. hakkında verilen karara ilişkin de örgüt talimatıyla hukuka aykırı karar verdiklerini itiraf etmişti. Hakim G.T., FETÖ'den arındırılan yargıda yeniden dava açarak kazanmış, ardından HSK'nın 2016 Kasım kararnamesiyle hakim olarak atanmıştı.