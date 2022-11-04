Hatay, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis’de ’Şehit Ferhat Gedik Operasyonu’

Operasyonun ilk iki gününde gününde; Hatay, Adana, Gaziantep, Osmaniye ve Kilis illerini kapsayan ve Amonoslar bölgesinde MİT Bölge Başkanlığı'nın istihbarat desteği ile gerçekleştirilen arazi araması taramasında tespit edilen 11 farklı noktada, PKK terör örgütü mensuplarına ait sığınak,barınak ve depolarda;