SON DAKİKA! Eren Abluka Sonbahar-Kış-8 Operasyonu başlatıldı | Video

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PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak, kış üslenme bölgelerini tespit etmek, geçmiş yıllarda kullandıkları mağara/sığınak/barınak alanlarını imha etmek ve bölücü terör örgütü mensuplarının sınır geçişlerini engellenmek maksadıyla, Hatay, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis illerinde “Eren Abluka Sonbahar-Kış-8 (Amanoslar) Şehit J.Asb.Kd.Bçvş. Ferhat Gedik Operasyonu” başlatıldı.