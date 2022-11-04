‘Hudutlarımızı kilit altına alacağız’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında 429 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "Operasyon sahasının tamamı kontrol altına alınmak üzere, sona doğru doğru yaklaştık. Zap'ı teröristlerden temizleyeceğiz ve hudutlarımızın tamamını kilit altına alacağız" dedi.Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile sınır birliklerindeki inceleme ve denetlemelerinin ardından 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na geçti. Harekat Merkezi'nde Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine gerçekleştirilen Pençe Kilit Operasyonu'na katılan birliklerin komutanları ile videokonferans ile görüşen Akar, sahadaki son durumu ilişkin bilgi aldı.Terörü kaynağında kurutmak esasıyla, artan bir tempoda taarruzi anlayışla teröristle mücadelenin devam ettiğini vurgulayan Akar, operasyonun kararlılıkla devam ettiğini aktararak, "Mehmetçik tarafından 540'tan fazla sığınak, mağara temizlendi, teröristlerin yerleştirdiği 1808 mayın, el yapımı patlayıcı imha edildi. Şu ana kadar 429 terörist etkisiz hale getirildi. Pençe Kilit Operasyon sahasının tamamı kontrol altına alınmak üzere, sona doğru yaklaştık. Zap'ı teröristlerden temizleyeceğiz ve böylece hudutlarımızın tamamını kilit altına alacağız" açıklamasında bulundu.