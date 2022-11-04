İçişleri Bakanı Soylu sosyal medya hesabında yaptığı videolu paylaşım ile aile içi ve kadına yönelik şiddeti önlemek için bugüne kadar alınan önlemleri ve önlemlerin etkilerini "Aslında pek çok sorunu dünya ile birlikte yaşıyoruz. Terör trafik kazaları afetler hatta en son Covid-19 salgını, ancak bir tanesi var ki bize asla yakışmıyor. 'Cennet annelerin ayakları altındadır', diyen, 'Kadına el kalkmaz' diyen bir millete hiç yakışmıyor. Bir kadına, bir çocuğa, bir anneye, ayrılmak isteyen eşe, ayrıldığı eşine, nişanlıya, şiddet göstermek sırf kadın ve çocuk olduğu için zulmetmek bunlar bize yakışmıyor. Bu ne haktır, bu ne insanlıktır, ne de erkekliktir. Dinde de vicdanda da yeri yoktur. Dünya gibi biz de aile içi ve kadına şiddetle mücadele ediyoruz." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! Kadına şiddete karşı yeni proje: Kadına El Kal-ka-maz | Video

"KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ ÖNLEMEK İÇİN PEK ÇOK UYGULAMAYI HAYATA GEÇİRDİK"

"21. yüzyılın başında Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu alanda ülkemizde devrim niteliğinde adımlar atıldı." diyen Bakan Soylu, "Her şeyden önce anayasa değiştirilerek kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yapmayı ilk defa bir anayasa kuralı haline getirdik. Aile içi ve kadına yönelik şiddeti engellemek için kanunlar yönetmelikler ve uygulamalar yapıldı. Namus cinayetleri ve töre cinayetlerine yapılan ceza indirimleri ve mahkemedeki iyi hal indirimleri de kaldırıldı. Diğer konularda olduğu gibi bu konuda da bizim stratejilerimiz var. En yenisi Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Aile Bakanlığı koordinesinde Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet, Sağlık, İçişleri Bakanlıkları ve Diyanet İşleri Başkanlığıyla hazırlanan kadına yönelik şiddetle mücadele 2021-2025 4. Ulusal Eylem Planı geçtiğimiz mart ayında yürürlüğe girdi. Buna ek olarak 2022 yılı içinde her birinin sorumlu olduğu faaliyet planı da yayınlandı. Tüm bu belgelerdeki Bakanlığımıza düşen görevler çerçevesinde aile içi ve kadına yönelik şiddeti önlemek için pek çok uygulamayı hayata geçirdik. Tekliflerimizin bir kısmı önleyici olmaya yönelik" şeklinde konuştu.