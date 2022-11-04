Video Haber İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! Kadına şiddete karşı yeni proje: Kadına El Kal-ka-maz | Video
İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! Kadına şiddete karşı yeni proje: Kadına El Kal-ka-maz | Video

İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! Kadına şiddete karşı yeni proje: Kadına El Kal-ka-maz | Video

04.11.2022 | 23:05

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! Kadına şiddete karşı yeni proje: Kadına El Kal-ka-maz | Video 07:19
İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! Kadına şiddete karşı yeni proje: Kadına El Kal-ka-maz | Video 04.11.2022 | 23:05
Viranşehir’de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı | Video 00:25
Viranşehir'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı | Video 04.11.2022 | 22:19
CHP’li belediyenin Kur’an Kursu’nu tahliye işlemini mahkeme durdurdu | Video 01:39
CHP’li belediyenin Kur’an Kursu’nu tahliye işlemini mahkeme durdurdu | Video 04.11.2022 | 22:14
Son dakika: Yerli oto nasıl üretiliyor? İşte TOGG’un destansı serüveni… | Video 02:11
Son dakika: Yerli oto nasıl üretiliyor? İşte TOGG’un destansı serüveni… | Video 04.11.2022 | 21:56
Şehit cenazesinde CHP’li başkan Vahap Seçer’e tepki: Sen şehitten ne anlarsın | Video 01:41
Şehit cenazesinde CHP’li başkan Vahap Seçer’e tepki: Sen şehitten ne anlarsın | Video 04.11.2022 | 20:26
Nilay Toprak’a magandalar saldırdı | Video 00:34
Nilay Toprak’a magandalar saldırdı | Video 04.11.2022 | 19:12
Pakistan’da eski Başbakan Khan’ın destekçileri sokağa döküldü | Video 02:16
Pakistan’da eski Başbakan Khan’ın destekçileri sokağa döküldü | Video 04.11.2022 | 18:05
İşte 6’lı masanın ilk icraatı! Yazı fontunu belirledik | Video 00:58
İşte 6'lı masanın ilk icraatı! "Yazı fontunu belirledik" | Video 04.11.2022 | 16:19
Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na başörtüsü çıkışı: Neden kaçak dövüşüyorsun? | Video 27:45
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na başörtüsü çıkışı: "Neden kaçak dövüşüyorsun?" | Video 04.11.2022 | 15:37
Mahmut Övür | FETÖ’de iç çürüme 04:14
Mahmut Övür | FETÖ'de iç çürüme 04.11.2022 | 13:45
Mehmet Barlas | Erdoğan’ın diplomasi tecrübesi dünya gündeminde 03:21
Mehmet Barlas | Erdoğan'ın diplomasi tecrübesi dünya gündeminde 04.11.2022 | 13:43
Hilal Kaplan | Anadolu ihtilali 20 yaşında 02:43
Hilal Kaplan | Anadolu ihtilali 20 yaşında 04.11.2022 | 13:40
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan 2. İstanbul Eğitim Zirvesi’ne video mesaj | Video 03:45
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan 2. İstanbul Eğitim Zirvesi'ne video mesaj | Video 04.11.2022 | 10:05
SON DAKİKA! Eren Abluka Sonbahar-Kış-8 Operasyonu başlatıldı | Video 00:59
SON DAKİKA! Eren Abluka Sonbahar-Kış-8 Operasyonu başlatıldı | Video 04.11.2022 | 10:12
Başkan Erdoğan’dan TOGG paylaşımı 03:14
Başkan Erdoğan’dan TOGG paylaşımı 03.11.2022 | 15:56
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu, FETÖ’ye ’mecbur’mu kaldı? 03:47
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu, FETÖ'ye 'mecbur'mu kaldı? 03.11.2022 | 14:24
Mehmet Barlas | Kapanan tahıl koridoruna Erdoğan dokunuşu 02:56
Mehmet Barlas | Kapanan tahıl koridoruna Erdoğan dokunuşu 03.11.2022 | 14:17
CHP’li Ali Mahir Başarır hakimlerin üzerine yürümeden önce kamera kaydını bekledi! İşte o anlar | Video 00:35
CHP’li Ali Mahir Başarır hakimlerin üzerine yürümeden önce kamera kaydını bekledi! İşte o anlar | Video 03.11.2022 | 12:53
Son Dakika: Bakan Bozdağ’dan A Haber’de önemli açıklamalar... | Video 45:52
Son Dakika: Bakan Bozdağ’dan A Haber’de önemli açıklamalar... | Video 03.11.2022 | 11:52
SON DAKİKA: Bakan Akar duyurdu! 429 terörist öldürüldü | Video 04:45
SON DAKİKA: Bakan Akar duyurdu! 429 terörist öldürüldü | Video 03.11.2022 | 11:29

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aile içi ve kadına şiddete karşı “Kadına El Kal-ka-maz” projesini açıklayarak, “Erkek odaklı yaygın bir bilinçlendirme çalışması yapıyoruz” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Soylu sosyal medya hesabında yaptığı videolu paylaşım ile aile içi ve kadına yönelik şiddeti önlemek için bugüne kadar alınan önlemleri ve önlemlerin etkilerini "Aslında pek çok sorunu dünya ile birlikte yaşıyoruz. Terör trafik kazaları afetler hatta en son Covid-19 salgını, ancak bir tanesi var ki bize asla yakışmıyor. 'Cennet annelerin ayakları altındadır', diyen, 'Kadına el kalkmaz' diyen bir millete hiç yakışmıyor. Bir kadına, bir çocuğa, bir anneye, ayrılmak isteyen eşe, ayrıldığı eşine, nişanlıya, şiddet göstermek sırf kadın ve çocuk olduğu için zulmetmek bunlar bize yakışmıyor. Bu ne haktır, bu ne insanlıktır, ne de erkekliktir. Dinde de vicdanda da yeri yoktur. Dünya gibi biz de aile içi ve kadına şiddetle mücadele ediyoruz." diye konuştu. "21. yüzyılın başında Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu alanda ülkemizde devrim niteliğinde adımlar atıldı." diyen Bakan Soylu, "Her şeyden önce anayasa değiştirilerek kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yapmayı ilk defa bir anayasa kuralı haline getirdik. Aile içi ve kadına yönelik şiddeti engellemek için kanunlar yönetmelikler ve uygulamalar yapıldı. Namus cinayetleri ve töre cinayetlerine yapılan ceza indirimleri ve mahkemedeki iyi hal indirimleri de kaldırıldı. Diğer konularda olduğu gibi bu konuda da bizim stratejilerimiz var. En yenisi Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Aile Bakanlığı koordinesinde Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet, Sağlık, İçişleri Bakanlıkları ve Diyanet İşleri Başkanlığıyla hazırlanan kadına yönelik şiddetle mücadele 2021-2025 4. Ulusal Eylem Planı geçtiğimiz mart ayında yürürlüğe girdi. Buna ek olarak 2022 yılı içinde her birinin sorumlu olduğu faaliyet planı da yayınlandı. Tüm bu belgelerdeki Bakanlığımıza düşen görevler çerçevesinde aile içi ve kadına yönelik şiddeti önlemek için pek çok uygulamayı hayata geçirdik. Tekliflerimizin bir kısmı önleyici olmaya yönelik" şeklinde konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA