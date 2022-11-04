PKK’lı Hüsamettin Tanrıkulu için istenen ceza belli oldu! Yunanistan’da eğitim alıp Türkiye’ye gelmişti...

Yunanistan'da PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinde kullanılan ve Doğu Attika bölgesinde bulunan Lavrion Kampı'ndan illegal yollarla Türkiye'ye giriş yapan ve PKK/KCK'nın talimatı ile büyükşehirlerde silahlı ve bombalı sansasyonel eylem hazırlığındaki 'Delil' kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul'da yakalanmış ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada hazırlanan iddianamede, Hüsamettin Tanrıkulu'nun ideolojik ve sabotaj eğitimi alarak illegal yollardan ülkemize giriş yapmış olabileceği, PKK/KCK terör örgütü adına ülkemizde silahlı, bombalı, Drone'lu tarzda sansasyonel nitelikte eylem gerçekleştirebileceği şeklinde istihbarat bilgileri bulunduğu belirtildi.

KÖPRÜDE EYLEM ARAYIŞI

İddianamede, terör örgütünün, İstanbul'da bulunan köprülere yönelik eylem arayışı içerisinde olduğu ancak eylem yapmanın imkansız olduğunun düşünüldüğü, AK Parti Milletvekilleri, AK Partili şahıslar, AK Parti ilçe binaları ve mahalle bekçilerinin öncelikti eylem hedefi olduğu ve bu tarz eylemlerde talimat beklemeden inisiyatifin eylemi yapacak örgüt mensuplarının olduğu ve bunlardan birinin de şüpheli Hüsamettin Tanrıkulu olabileceğinin değerlendirildiğinin tespit edildiği kaydedildi.

İŞ BULMA BAHANESİYLE GELMİŞ

Şüpheli Tanrıkulu'nun PKK/KCK terör örgütünün kırsal kadrolarına katılmak üzere Mart 2022 itibariyle Diyarbakır ilinden ayrıldığının aktarıldı. İstanbul ilinde ikamet eden bir akrabasının yanına iş bulma ve çalışma maksadıyla gittiği, şahsın terör örgütüne katılımı için Can Karadeniz adlı Diyarbakır Yenişehir HDP eski eş başkanı tarafından yönlendirilmiş olduğu, şüphelinin babası olan Mehmet Tanrıkulu'nun ise aynı zamanda partinin Diyarbakır İl binasına gelerek çocuğunun akıbetini araştırdığı ve onun kaybolmasında partinin eski eş başkanları Can Karadeniz ile Remziye Sızıcı isimli şahısları sorumlu tuttuğu belirtildi.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Şüpheli Hüsamettin Tanrıkulu'nun Edirne Meriç'ten Yunanistan'a gittiği, Lavrion Kampında silah ve bomba eğitimi aldığı,eylem yapmak üzere Türkiye'ye dönüş yaptığı kaydedildi. Sosyal medya hesaplarında Delil (K) ismini kullandığı, PKK/KCK'nın söylemleri ile birebir aynı şekilde bizzat kendisi tarafından yapılan konuşmalarının bulunduğu ve örgütün hiyerarşik yapısı içerisine girdiğinin belirlendi. Hüsamettin Tanrıkulu'nun 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.