SON DAKİKA: İzmir Buca merkezli bir deprem daha! AFAD’dan açıklama geldi...

"BUCA FAYI OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR"

Prof.Dr. Hasan Sözbilir, 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Bu deprem oluş yeri itibariyle Türkiye Diri Fay Haritası'nda çizilmiş bir fay değil. Bu depremi üreten fay şu ana kadar yaptığımız çalışmalara göre Buca Fayı olarak değerlendirilebilir. Buca Fayı, Buca göletten başlayıp Gaziemir'e doğru uzanan ve Buca güneyinden geçen doğu-batı uzantılı bir fay. Batıda da Tuzla fayına bağlanıyor. Yani Tuzla fayının en kuzeydoğudaki son parçası gibi düşünebiliriz. u fay 5 kilometre uzunluğunda bir fay, üretebileceği deprem de 5 civarında olur bu tür fayların. Yani yıkıcı deprem sınırında deprem üretme potansiyeli olan bir fay. Bu yaşanan 4.9'luk ana şoktan sonra tabii ki artçı şoklar başladı. Onlar devam ediyor. Şu an 2.5-3 büyüklüğünde depremler oluyor. 50 civarında deprem oldu." demişti.