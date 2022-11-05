Son Dakika: İzmir Buca'da 3.7 büyüklüğünde korkutan deprem! | Video

Son dakika haberi: İzmir'in Buca ilçesinde, 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir'in Buca ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 16.26'da yaşanan sarsıntı,9,97 metre derinlikte kaydedildi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmazken, kısa süreli panik yaşandı.İzmir, geçen 4 Kasım'da saat 03.209'da merkez üssü Buca olan 4.9 büyüklüğünde depremle sarsılmış, panik nedeniyle balkondan atlayan 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralanmıştı.