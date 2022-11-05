TSK’ya ’Kimyasal Silah’ iftirası atan Aryen Turan serbest kalır kalmaz soluğu orada aldı! PKK’ya destekten vazgeçmiyor

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN HABER SİTELERİNDEKİ ÇAĞRILARA UYGUN KONUŞMA YAPMIŞ

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderilen adli kontrol talebinde, şüphelinin suç tarihinde araştırma raporunda tespit edildiği üzere silahlı terör örgütünün haber sitelerindeki çağrılara uygun olarak söz konusu konuşmayı yaptığının anlaşıldığına yer verildi. Mahkeme, Turan'ın haftanın iki günü ikametine en yakın Jandarma veya Emniyet karakoluna giderek imza atması şartıyla adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi. Ayrıca şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.