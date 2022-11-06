Deprem kurbanı Efe’ye veda

İzmir'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem sırasında balkondan atlayarak hayatını kaybeden 18 yaşındaki Efe Altay Saral, son yolculuğuna uğurlandı. Olay, 3 Kasım perşembe gecesi saat 03.29'da Buca ilçesi Şirinyer semti Hürriyet Mahallesi 450 Sokak 25 Numara'da yaşandı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi 18 yaşındaki Efe Altay Saral, merkez üssü Buca olan depremde korkuyla uyandı. Paniğe kapılan genç birinci kattaki evlerinin balkonundan beton zemine atladı. Talihsiz gencin vücudu, park halindeki otomobille kaldırım arasına sıkıştı. Hastaneye kaldırılan genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Saral'ın cenazesi dün Buca Şirinyer Merkez Camii'ne getirildi. Cenaze töreni sırasında Saral'ın annesi Selma Saral, ablası Zeynep Asena Saral, yakınları ve arkadaşları gözyaşı döktü. Saral'ın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gökdere Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.Bu arada Efe Altay Saral'ın panik atak hastalığının olduğu ortaya çıktı. Makine mühendisi olmak isteyen Efe'nin hayat dolu, yardımsever, güler yüzlü ve çevresinde sevilen bir genç olduğu belirtilirken, düzenli olarak vücut geliştirme sporuyla da uğraştığı ifade edildi. Saral'ın üniversite için Manisa'ya gittiği, orada ailesinden uzak kalmak istemediği için yeniden İzmir'e döndüğü, İzmir'deki bir üniversiteye yatay geçiş yapmaya çalıştığı öğrenildi.