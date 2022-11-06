Yeni görüntüler paylaşıldı! Başkan Erdoğan, Gaziray’ı kullanırken çocuklarla şarkı söyledi

YILBAŞINA KADAR GAZİRAY ÜCRETSİZ

Gaziantep'i yeni eser ve hizmetlerle buluşturmayı sürdüreceklerini dile getiren Başkan Erdoğan, "İnşallah seçimler öncesinde tekrar sizinle bir araya gelecek, muhabbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu duygularla açılışını yaptığımız Gaziray'ın ve diğer projelerin bir kez daha şehrimize, ülkemize, sizlere hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserleri şehrimize kazandıran Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile diğer kurumlarımızı, belediyelerimizi, sanayicilerimizi tekrar tebrik ediyorum." dedi.

Başkan Erdoğan, Gazianteplilere, "Yılbaşına kadar Gaziray'ı ücretsiz yapalım. Tamam, yılbaşına kadar Gaziray ücretsiz." müjdesini verdi.