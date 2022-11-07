Video Haber Yeni görüntüler paylaşıldı! Başkan Erdoğan, Gaziray'ı kullanırken çocuklarla şarkı söyledi | Video
Yeni görüntüler paylaşıldı! Başkan Erdoğan, Gaziray'ı kullanırken çocuklarla şarkı söyledi | Video

Yeni görüntüler paylaşıldı! Başkan Erdoğan, Gaziray'ı kullanırken çocuklarla şarkı söyledi | Video

07.11.2022 | 00:37

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açılışı yapılan Gaziray Banliyö Hattındaki ilk sürüşü gerçekleştirdi. Gaziray'ın makinist koltuğuna geçen Başkan Erdoğan öğrencilerle ‘Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını söyledi.

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