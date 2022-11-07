Yeni görüntüler paylaşıldı! Başkan Erdoğan, Gaziray'ı kullanırken çocuklarla şarkı söyledi | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açılışı yapılan Gaziray Banliyö Hattındaki ilk sürüşü gerçekleştirdi. Gaziray'ın makinist koltuğuna geçen Başkan Erdoğan öğrencilerle ‘Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını söyledi.