Cumhurbaşkanı Erdoğan "Siyonistler akıttığı kanın bedelini ödeyecek"

20.03.2026 | 10:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de Güneysu Merkez Camii'nde kıldığı bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu. Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e sert tepki göstererek "Siyonist İsrail malum yüzlerce, binlerce insanı katletti. İnşallah bunun bedelini de ödeyeceğinden hiç şüphem yok." dedi.