Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı sonrası Rize simidi yedi | Video

20.03.2026 | 10:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de Güneysu Merkez Camii'nde kıldığı bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu. Konuşmasının ardından Rize simidinden yiyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilere de simit ikram edilmesini istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu bizim simit. Bu sadece Rize'de olur" ifadelerini kullandı.