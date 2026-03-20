Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran savaşı Netanyahu'nun tahrikiyle başladı | Video

20.03.2026 | 14:44

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de bayramlaşma programında açıklamalarda bulundu. Netanyahu terörünün bölgesel ve küresel barışı tehdit etmeyi sürdürdüğünü belirten Başkan Erdoğan, "İran'a yönelik saldırılar bölgemizdeki istikrarsızlığı daha da derinleştirmiş durumda. İran savaşı Netanyahu'nun tahrikiyle başladı. Aksa'yı ibadete kapatan İsrail hayduttur." dedi.