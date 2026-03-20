Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Biz millete ve memleketimize hizmet için varız
20.03.2026 | 17:01
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de yapımı tamamlanan Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi açılış töreninde önemli açıklamalar yaptı. "2002'den beri ülkemizin sağlık altyapısını güçlendirmek için gece gündüz çalışıyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "iz millete ve memleketimize hizmet için varız. Biz bu yola kendimizi adadık derken asla hamaset yapmıyoruz. Başkalarının önceliği siyasi hırsları koltukları olabilir ama bizim önceliğimiz insandır insanımızın sağlığıdır" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 adet yerli Gökbey helikopterin sağlık filosuna ekleneceğini de müjdeledi.
