MHP lideri Devlet Bahçeli'den bayram mesajı: "Bayram sonrası yeni ve güçlü bir Türkiye'nin adımları atılacak"
20.03.2026 | 09:57
Milliyetçi Hareket Parti (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bayram namazı sonrası MHP'nin kurucu genel başkanı merhum Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Bayram sonrası yeni ve güçlü bir Türkiye'nin adımları atılacak" dedi.
"Mübarek Ramazan ayını milletçe geçirmiş bulunduk. Şimdi bayramı idrak etmekteyiz. Bayramı üzüntülü bir şekilde karşılamaktayız. Ülkemizdeki çevresindeki gelişmeler çok yönlü siyasi çatışmaların dışında ülkeler arasında çatışmaların yaygınlaştığı bir ortamda yeni bir bayram dönemine girmekteyiz. Öncelikle Türk milletine İslam alemine ve bütün insanlığa bayramın hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Önümüzdeki dönem, Bayram sonrası yeni ve güçlü bir Türkiye'nin inşasında önemli hizmetlerin ve adımların atılacağı bir dönem olacaktır. Burada en önemli mesele varolan siyasi partilerimizin bütünüyle, Meclis'te temsil edilen partilerin verimli ve etkin çalışmalarıyla, Türkiye'nin tüm meselelerini çözebilecek bir görüş birliğiği, ağız birliğinde olmalarını temenni ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum."
