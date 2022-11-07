Gaziantep ve Hatay’a şehit ateşi düştü

Irak'ın kuzeyinde bölücü teröristlerin düzenlediği saldırıda piyade sözleşmeli erler Mustafa Öztürk (21) ve İsmail Esmer (23) şehit olurken, 2 asker de yaralandı. Akıncı Üs Bölgesi'ne dün bir grup PKK'lı terörist tarafından ateş açıldı.Hain saldırıya hedef olan Öztürk ve Esmer tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Yaralı 2 asker ise hastaneye sevk edildi. Öztürk'ün şehadet haberi, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi Karaman Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi.Baba evi ve mahallesine Türk bayrakları asıldı. Acı haberi alan Hasan ve Zeliha Öztürk çifti gözyaşı döktü. Bekâr olan Öztürk'ün 7 kardeşi bulunduğu belirtildi. Esmer'in şehit düştüğü haberi de Hatay'daki ailesine verildi. Antakya'nın Esenlik Mahallesi'ndeki baba evine Türk bayrakları asıldı. Bekâr olan Esmer bugün Altınözü ilçesinde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.