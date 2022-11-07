İstanbul’daki baskında gözaltına alınmışlardı: El bombalı tetikçiler ’Taşeron çete’ üyesi çıktı

SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre "Tetikçi" olan ve tutuklanan altı kişinin çetelere ve suç örgütlerine yardım eden "Taşeron" bir başka çetenin üyesi oldukları öne sürüldü. Çete üyelerinin; suç örgütlerinden, çetelerden ve başkaları ile aralarında alacak-verecek meseleleri nedeniyle husumetler bulunan kişilerden aldıkları paralar karşılığında husumetlerin tarafları olan kişilerin iş yerlerini kurşunladıkları ve araçlarına yönelik silahlarla veya patlayıcı maddelerle saldırılar gerçekleştirdikleri iddia edildi.
"Hatasız iş yeri kurşunlarız" diyerek piyasa yaptıkları iddia edilen çete üyelerinin hangi suç örgütlerinin ve çetelerin üyeleriyle para karşılığında işbirliği yaptıklarına yönelik tespit çalışmalarının da sürdüğü belirtildi.
İstanbul Polisi; Gaziosmanpaşa İlçesi'ne bağlı Mevlana Mahallesi İbrahim Hayırlıoğlu Caddesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi. Kasten yaralama, hırsızlık, uyuşturucu, dolandırıcılık, mala zarar vermek, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet, yağma ve yankesicilik başta olmak üzere toplamda 70 suç kayıtları bulunan Ş.B. (24), D.A. (23), Y.E.O. (17) ve M.A.B. (25) isimli dört kişi, söz konusu adreste yakalanarak gözaltına alındı.
Adreste yapılan aramalarda dolu vaziyette yeşil renkli bir Lav Tüfeği, iki adet Uzi, iki adet Kalaşnikof, dört adet tabanca, üç pompalı tüfek, savunma tipi atışa hazır vaziyette pimli üç adet el bombası, 2'si dolu halde toplamda sekiz şarjör, 440 adet mermi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Dört kişiyle bağlantılı A.B., B.K. ve N.U isimli üç kişi daha gözaltına alındı.
"SUİKAST HAZIRLIĞI" İDDİASI...
Adreste ayrıca üç adet motosiklet kaskı da bulundu. Tek odası ve salonu olan adreste İstanbul Emniyeti Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından detaylı bir inceleme yapıldı. Gözaltına alınan Y.E.O.'nun "Ses ve Gaz Fişeği Fırlatan Silah Kullanmak" suçundan dolayı sabıkalı olduğu ifade edildi. Operasyon anları ve adresteki yatağın üzerine tek tek serilmiş halde bulunan bütün suç unsurları polis kameralarına yansıdı. Polisler tarafından el konulan suç unsurları detaylı bir şekilde incelemeye alındı. Suikast veya saldırı hazırlığında oldukları iddia edilen çete üyelerinin kime veya kimlere yönelik saldırı hedefinde olduklarının ve geçmişte başka kişilere yönelik saldırı veya saldırılar gerçekleştirip gerçekleştirmediklerinin tespiti için incelemelerin sürdüğü ifade edildi.
6'SI TUTUKLANMIŞTI
Adliyeye sevk edilen yedi kişiden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir kişi "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre; "Tetikçi" olan ve tutuklanan altı kişinin çetelere ve suç örgütlerine yardım eden "Taşeron" bir çetenin üyesi oldukları öne sürüldü.
Çete üyelerinin suç örgütlerinden, çetelerden ve başkaları ile aralarında alacak-verecek meseleleri nedeniyle husumetler bulunan kişilerden aldıkları paralar karşılığında husumetlerin tarafları olan kişilerin iş yerlerini kurşunladıkları ve araçlarına yönelik silahlarla veya patlayıcı maddelerle saldırılar gerçekleştirdikleri iddia edildi. "Hatasız iş yeri kurşunlarız" diyerek piyasa yaptıkları iddia edilen çete üyelerinin hangi suç örgütleri ve çetelerin üyeleriyle para karşılığı işbirliği yaptıklarına yönelik tespit çalışmalarının da sürdüğü belirtildi.