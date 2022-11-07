İstanbul’daki baskında gözaltına alınmışlardı: El bombalı tetikçiler ’Taşeron çete’ üyesi çıktı

"SUİKAST HAZIRLIĞI" İDDİASI...

Adreste ayrıca üç adet motosiklet kaskı da bulundu. Tek odası ve salonu olan adreste İstanbul Emniyeti Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından detaylı bir inceleme yapıldı. Gözaltına alınan Y.E.O.'nun "Ses ve Gaz Fişeği Fırlatan Silah Kullanmak" suçundan dolayı sabıkalı olduğu ifade edildi. Operasyon anları ve adresteki yatağın üzerine tek tek serilmiş halde bulunan bütün suç unsurları polis kameralarına yansıdı. Polisler tarafından el konulan suç unsurları detaylı bir şekilde incelemeye alındı. Suikast veya saldırı hazırlığında oldukları iddia edilen çete üyelerinin kime veya kimlere yönelik saldırı hedefinde olduklarının ve geçmişte başka kişilere yönelik saldırı veya saldırılar gerçekleştirip gerçekleştirmediklerinin tespiti için incelemelerin sürdüğü ifade edildi.