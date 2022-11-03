Son dakika | İstanbul’da lav silahlı cephanelik baskını! Yakalandılar

Adreste yapılan aramalarda dolu vaziyette yeşil renkli bir Lav Tüfeği, bir adet Uzi, iki adet Kalaşnikof, bir adet tabanca, üç adet el bombası, 2'si dolu halde toplam sekiz şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Adreste ayrıca üç adet motosiklet kaskı da bulundu.

Operasyon anları ve adresteki yatağın üzerine serilmiş halde bulunan suç unsurları polis kameralarına yansıdı. El konulan suç unsurları detaylı bir şekilde incelemeye alındı.