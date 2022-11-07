Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer görev yaptığı üs bölgesindeki mevzide arkadaşları ile birlikte çektiği videoda, "Az önce bir saldırı oldu. Bugün son görüntülerimiz olacak, cennete davetliyiz. Ölürsek hakkınızı helal edin" dediği anlar yer aldı. Gülerek arkadaşlarına seslenen Şehit İsmail Esmer'in "Son hatıramız kalsın" dediği görülürken, bir silah arkadaşının ise "Hep böyle video çekildikten sonra şehit oluyorlar değil mi" diye cevap verdiği görüntüye yansıdı.

Şehidin son videosu yürekleri parçaladı: "Bugün son görüntülerimiz olacak, cennete davetliyiz" | Video

SALDIRIDA ŞEHİT OLDU

Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer, cep telefonu ile çektiği bu görüntülerden sonra terör örgütünün yaptığı taciz ateşi sonrasında bir silah arkadaşı ile birlikte şehit düştü. Şehidin şahadet haberi Hatay'ın Antakya ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Şehidin ailesi sinir krizleri geçirirken, şehidin ortaya çıkan bu videosu acıyı ikiye katladı.

Mevzide silah arkadaşları ile birlikte çektiği video görüntüleri yürek parçalayan şehidin cenazesi bugün memleketi Hatay'ın Altınözü ilçesi Tokdemir Mahallesi'nde ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.



Şehit Er Mustafa Öztürk

MUSTAFA BABAOCAĞINDA TOPRAĞA VERİLECEK

Öte yandan görüntülerde asker selamı veren aynı İsmail Esmer ile aynı saldırıda şehit olan Gaziantepli Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk (21) Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinin Karaman köyünde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Çiftçilik yapan 8 çocuklu Hasan-Zeliha Öztürk çiftinin oğulları Mustafa'nın bekar olduğu öğrenildi.