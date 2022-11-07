Video Yaşam Şehidin son videosu yürekleri parçaladı: "Bugün son görüntülerimiz olacak, cennete davetliyiz" | Video
Şehidin son videosu yürekleri parçaladı:

Şehidin son videosu yürekleri parçaladı: "Bugün son görüntülerimiz olacak, cennete davetliyiz" | Video

07.11.2022 | 11:09

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Kuzey Irak’ta PKK terör örgütünün bir üs bölgesine yaptığı saldırıda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer’in, son görüntüleri yürek parçaladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer görev yaptığı üs bölgesindeki mevzide arkadaşları ile birlikte çektiği videoda, "Az önce bir saldırı oldu. Bugün son görüntülerimiz olacak, cennete davetliyiz. Ölürsek hakkınızı helal edin" dediği anlar yer aldı. Gülerek arkadaşlarına seslenen Şehit İsmail Esmer'in "Son hatıramız kalsın" dediği görülürken, bir silah arkadaşının ise "Hep böyle video çekildikten sonra şehit oluyorlar değil mi" diye cevap verdiği görüntüye yansıdı.

SALDIRIDA ŞEHİT OLDU

Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer, cep telefonu ile çektiği bu görüntülerden sonra terör örgütünün yaptığı taciz ateşi sonrasında bir silah arkadaşı ile birlikte şehit düştü. Şehidin şahadet haberi Hatay'ın Antakya ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Şehidin ailesi sinir krizleri geçirirken, şehidin ortaya çıkan bu videosu acıyı ikiye katladı.

Mevzide silah arkadaşları ile birlikte çektiği video görüntüleri yürek parçalayan şehidin cenazesi bugün memleketi Hatay'ın Altınözü ilçesi Tokdemir Mahallesi'nde ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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