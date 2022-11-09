Son dakika: İşte Başkan Erdoğan ve AK Parti’nin son oy oranı! Mustafa Şen A Haber’de açıkladı

Son dakika... Bugün seçim olsa Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin son oy oranı ne? A Haber'de yayınlanan Sebep Sonuç'ta Melih Altınok'un sorularını yanıtlayan AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığındaki oy oranı ile AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın son oy oranını açıkladı. Şen, muhalefet tarafından yapılan algının aksine AK Parti'nin ve Erdoğan'ın gençlerden açık ara en fazla oyu aldığını da ekledi.
BAŞKAN ERDOĞAN'A DESTEK YÜZDE 52'NİN ÜSTÜNDE
Mustafa Şen, Başkan Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı yarışında açık ara önde olduğunu belirtti. Şen, yapılan anketlere göre Erdoğan'ın son oy oranının yüzde 52 olduğunu ifade etti.
AK PARTİ YÜZDE 42, CUMHUR İTTİFAKI YÜZDE 50'Yİ AŞIYOR
AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın son oy oranını da duyuran Şen, AK Parti'nin yüzde 42 bandını aştığını dile getirdi. Son anketlere göre Cumhur İttifakı toplamı da yüzde 50'yi aşıyor.
İşte Başkan Erdoğan ve AK Parti’nin son oy oranı | Video
GENÇLER BAŞKAN ERDOĞAN VE AK PARTİ'DEN YANA
Mustafa Şen, gençlerle ilgili muhalefetin ortaya attığı algının da doğru olmadığını aktardı. Şen, Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin gençlerde de en yakın rakiplerine fark attığını söyledi. Gençlerde AK Parti'nin oy oranının yüzde 40'ın üzerinde olduğunu ekledi.