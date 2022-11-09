Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İşte Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin son oy oranı! Mustafa Şen A Haber'de açıkladı
Giriş Tarihi: 9.11.2022 21:35 Son Güncelleme: 9.11.2022 21:53

Son dakika: İşte Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin son oy oranı! Mustafa Şen A Haber'de açıkladı

Son dakika: İşte Başkan Erdoğan ve AK Parti’nin son oy oranı! Mustafa Şen A Haber’de açıkladı

Son dakika haberleri...  A Haber'de Melih Altınok'un sorularını yanıtlayan AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, anketlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığındaki son oy oranı ile AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın son oy oranını açıkladı. Şen, muhalefet tarafından yapılan algının aksine AK Parti'nin ve Erdoğan'ın gençlerden açık ara en fazla oyu aldığını da ekledi.

Son dakika... Bugün seçim olsa Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin son oy oranı ne? A Haber'de yayınlanan Sebep Sonuç'ta Melih Altınok'un sorularını yanıtlayan AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığındaki oy oranı ile AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın son oy oranını açıkladı. Şen, muhalefet tarafından yapılan algının aksine AK Parti'nin ve Erdoğan'ın gençlerden açık ara en fazla oyu aldığını da ekledi.

BAŞKAN ERDOĞAN'A DESTEK YÜZDE 52'NİN ÜSTÜNDE

Mustafa Şen, Başkan Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı yarışında açık ara önde olduğunu belirtti. Şen, yapılan anketlere göre Erdoğan'ın son oy oranının yüzde 52 olduğunu ifade etti.

AK PARTİ YÜZDE 42, CUMHUR İTTİFAKI YÜZDE 50'Yİ AŞIYOR

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın son oy oranını da duyuran Şen, AK Parti'nin yüzde 42 bandını aştığını dile getirdi. Son anketlere göre Cumhur İttifakı toplamı da yüzde 50'yi aşıyor.

İşte Başkan Erdoğan ve AK Parti’nin son oy oranı | Video

GENÇLER BAŞKAN ERDOĞAN VE AK PARTİ'DEN YANA

Mustafa Şen, gençlerle ilgili muhalefetin ortaya attığı algının da doğru olmadığını aktardı. Şen, Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin gençlerde de en yakın rakiplerine fark attığını söyledi. Gençlerde AK Parti'nin oy oranının yüzde 40'ın üzerinde olduğunu ekledi.

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Son dakika: İşte Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin son oy oranı! Mustafa Şen A Haber'de açıkladı
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