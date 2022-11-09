Son dakika: İşte Başkan Erdoğan ve AK Parti’nin son oy oranı! Mustafa Şen A Haber’de açıkladı

Son dakika... Bugün seçim olsa Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin son oy oranı ne? A Haber'de yayınlanan Sebep Sonuç'ta Melih Altınok'un sorularını yanıtlayan AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığındaki oy oranı ile AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın son oy oranını açıkladı. Şen, muhalefet tarafından yapılan algının aksine AK Parti'nin ve Erdoğan'ın gençlerden açık ara en fazla oyu aldığını da ekledi.