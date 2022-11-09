İşte Başkan Erdoğan ve AK Parti’nin son oy oranı | Video

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Son dakika haberleri... A Haber'de Melih Altınok'un sorularını yanıtlayan AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığındaki son oy oranını ve AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın son oy oranını açıkladı. Şen, muhalefet tarafından yapılan algının aksine AK Parti'nin ve Erdoğan'ın gençlerden açık ara en fazla oyu aldığını da ekledi.