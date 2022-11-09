SON DAKİKA | Vatandaşa hakaretler savurmuştu! Cihan Kolivar adliyeye sevk edildi

EKMEK TÜKETİMİNİ AŞAĞILADI

Cihan Kolivar ekmek tüketimini aşağılayarak, akılalmaz hakaretlerde de bulundu. Kolivar, "Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir. Bu bilimsel bir şey. Ezber değil." ifadelerini kullandı.

Türk milletini ve ekmeği hedef aldı! Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar: "Ekmek aptal toplumların gıdası…" | Video

Kolivar, "Türkiye'de ekmek için kişi başı tüketim 210 KG. İsveç, Norveç, Danimarka, Japonya, İngiltere'de 45-50 kilo. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor." gibi haddini aşan sözler kullandı.