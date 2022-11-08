Türk milletini ve ekmeği hedef aldı! Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar: "Ekmek aptal toplumların gıdası…" | Video
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Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, katıldığı bir canlı yayında bilimsel olduğunu iddia ederek akla ziyan açıklamalarda bulunmuş, “Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir”, “Bizim toplum ekmekle doyduğu için 20 sene başında yöneticiler duruyor” dedi.