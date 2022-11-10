İstanbul Havalimanı’nda ATA’ ya saygı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 84'inci yılında saygıyla anılıyor. 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında İGA İstanbul Havalimanı'nda da tören düzenlendi.
Tören öncesi havalimanındaki yolcular ve çalışanlar için Türkçe ve İngilizce anonslar yapılarak saygı duruşuna davet edildi. Terminaldeki 'İstanbul' yazısı önünde bir aralan gelen havalimanı personeli saatler 09.05'i gösterdiğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulundu.
Buradaki törene İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, Devlet Hava Meydanları İşletmesi İstanbul Havalimanı Başmüdürü Abdullah Enis Eker, İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Serpil Hatipolu, İGA Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, havalimanı çalışanları ve yolcular katıldı.