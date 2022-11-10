İstanbul Havalimanı’nda ATA’ ya saygı

Tören öncesi havalimanındaki yolcular ve çalışanlar için Türkçe ve İngilizce anonslar yapılarak saygı duruşuna davet edildi. Terminaldeki 'İstanbul' yazısı önünde bir aralan gelen havalimanı personeli saatler 09.05'i gösterdiğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulundu.