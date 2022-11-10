Tanju Özcan’dan Kılıçdaroğlu’na zehir zemberek sözler: PKK ile nasıl helalleşeceğiz?

KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞÖRTÜSÜ ÇIKIŞI

Özcan, başörtüsü ile ilgili sorun kalmadığını ifade ederek, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun doğru çıkışları var. Doğru çıkışlar yapıyor. Ama bazen de kamuoyunun anlamadığı, 'niye yaptı şimdi durup dururken' dediği çıkışlar da yapıyor. Mesela başörtüsü meselesi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu teklifi iyi niyetle yaptığına eminim. Ama siyasi sonuçlarını öngörmeden bu öneriyi ortaya attığını düşünüyorum. Başörtüsü ile ilgili bir sorun mu kaldı memlekette? Bir tane belediyede başörtülü diye mobbinge uğrayan, işten çıkartılan birini duydunuz mu? Kapalısı da var, açığı da var. Bu süreçte başını kapatan da var, açan da var. Bu zaten toplumsal bir mutabakat ile çözülmüştü" dedi.