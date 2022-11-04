SON DAKİKA | FETÖ’ye övgü dolu cümleler kurmuştu! Kılıçdaroğlu Amberin Zaman ile görüştü

AMBERİN ZAMAN'LA GÖRÜŞTÜ

Sık sık PKK ve Suriye'deki uzantılarına verdiği destekle gündeme gelen Amberin Zaman, Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

"KILIÇDAROĞLU İLE SOHBET ETMEK ÇOK YÜREKLENDİRİCİYDİ"

Zaman, fotoğrafın altına "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Londra'da bir araya gelip sohbet etmek çok yüreklendiriciydi gerçekten. Her şey güzel olacak" notunu düştü.

Amberin Zaman 2013 yılında FETÖ terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'i ziyaret etmiş ve bu ziyaretin ardından "Gülen'i görmek tanımak istiyordum, soluduğu iklimi anlamak istiyordum." ifadelerini kullanmıştı.

Amberin Zaman'dan PKK'ya: Minnettarım