SON DAKİKA | FETÖ’ye övgü dolu cümleler kurmuştu! Kılıçdaroğlu Amberin Zaman ile görüştü

Son dakika haberi.. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ABD'nin ardından temaslarını bu kez İngiltere'de sürdürüyor.
İngiltere'den önce gittiği ABD'de temaslarını tamamlamasının ardından kara yolu ile Pensilvanya üzerinden Washington'a giden Kılıçdaroğlu, ortadan kaybolduğu 8 saati "Hamburger yemeye gittik." diyerek geçiştirmişti.
Kılıçdaroğlu, çok konuşulan kayıp 8 saatin ardından şimdi de Londra'da Amberin Zaman'la bir araya gelmesiyle dikkat çekiyor.
AMBERİN ZAMAN'LA GÖRÜŞTÜ
Sık sık PKK ve Suriye'deki uzantılarına verdiği destekle gündeme gelen Amberin Zaman, Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
"KILIÇDAROĞLU İLE SOHBET ETMEK ÇOK YÜREKLENDİRİCİYDİ"
Zaman, fotoğrafın altına "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Londra'da bir araya gelip sohbet etmek çok yüreklendiriciydi gerçekten. Her şey güzel olacak" notunu düştü.
Amberin Zaman 2013 yılında FETÖ terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'i ziyaret etmiş ve bu ziyaretin ardından "Gülen'i görmek tanımak istiyordum, soluduğu iklimi anlamak istiyordum." ifadelerini kullanmıştı.