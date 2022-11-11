İmamoğlu ve eşinin matem günündeki dansı tepki çekti

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 84. yılında tüm yurtta anıldı. "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla çeşitli törenler yapılırken, siyasetçiler ise Anıtkabir'de Atatürk'ü andı. Vatandaşlardan bazıları ise Atatürk'ün vefat ettiği saat olan 09.05'te iki dakikalık saygı duruşunda bulundu. İstanbul Valiliği ise Mustafa Kemal Atatürk'ün 84. ölüm yıl dönümünde Dolmabahçe'deki Bezm-i Âlem Valide Sultan Camisi'nde mevlit okutuldu. Camideki mevlide İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün ve vatandaşlar katıldı. Ancak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mevlit esnasında ayaklarını uzatması dikkat çekti.
İMAMOĞLU VE EŞİ ATATÜRK'ÜN ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE DANS ETTİ
İBB ise İstanbul Kongre Merkezi'nde Atatürk'ü Anma Gecesi düzenledi. Anma etkinliğine TBMM CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, eşi Fatoş Altay, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dr. Dilek İmamoğlu da Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve İBB yurtlarında kalan ve kurumdan eğitim desteği alan yaklaşık 1100 öğrenci de programa katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İmamoğlu bir konuşma yaptı ve sonrasında Mert Fırat, Atatürk'ün hayatından bazı kesitleri katılımcılara aktardı. Gökhan Türkmen ve Melek Mosso, Atatürk'ün bazen neşelendiği bazen hüzünlendiği sevdiği şarkıları salondakilere seslendirdi. Ekrem İmamoğlu'nun, Gökhan Türkmen'in "Fikrimin İnce Gülü" adlı eseri seslendirirken eşi Dr. Dilek İmamoğlu'nu dansa kaldırdı.
İmamoğlu ve eşinin 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı'nda dans etmesi tepki çekti! | Video
İMAMOĞLU ÇİFTİNİN DANSINA TEPKİ YAĞDI
İBB Haber isimli sosyal medya hesabı ise "Ekrem İmamoğlu, Atatürk'ün sevdiği şarkılardan Fikrimin İnce Gülü çalınırken eşi Dilek İmamoğlu'nu dansa kaldırdı" sözleriyle İmamoğlu çiftinin Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde dans ettiğini gösteren videoyu sosyal medyadan paylaştı. Atatürk için matem gününde İmamoğlu ve eşinin dans etmesine salondakiler alkışlarla karşılarken sosyal medyada ise bu duruma tepki yağdı, tepkilerin ardı arkası da kesilmedi.
"MATEM GÜNÜNDE BU OLMADI İMAMOĞLU, YAKIŞMADI!"
AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, "Allah aile saadetinizi daim eylesin, mutluluklar dileriz. 10 Kasım matem gününde bu olmadı İmamoğlu, yakışmadı" yorumunda bulundu.
"BU BİR BALO DEĞİLDİR, MATEM GÜNÜDÜR"
İmamoğlu ve eşine tepkisini Dr. Metin Çakır şöyle dile getirdi: "Bir ülkenin kurucusunun ölüm yıl dönümünde dans edilmez. Bu bir balo değildir, matem günüdür. Dans olmuş mu? Hayır, ikisi de dans bilmiyor. Dans yapılırken sağa sola bakılmaz, kollar tulumba sapı gibi indirilip kaldırılmaz, ayaklar senkron vs vs.."
"YAS GÜNÜNDE DANS… NASIL BİR ANLAYIŞTIR BU…"
Abdulkadir Taşar isimli vatandaş "Yas gününde dans… Nasıl bir anlayıştır bu…" sorusunu yöneltirken, Bilal Küçük ise "Sayın İmamoğlu 10 Kasım dans edilecek gün mü yahu?" diye sordu.
"MATEM GÜNÜNDE DE KINA GECESİ DAMADI GİBİ OLUNMAZ Kİ... BİRAZ AĞIR OL KARDEŞİM YA!"
Nurullah Akan ise sosyal medya hesabından "Atatürk'ün ölümünü eşiyle dans ederek kutlayan CHP'li İBB Başkanı! Sorsan ondan büyük Atatürk seven yok" derken, Erdem isimli sosyal medya kullanıcısı, "Nerde ne yapacağını bilmiyor gerçekten. Matem gününde de kına gecesi damadı gibi olunmaz ki... Biraz ağır ol kardeşim ya!" dedi.
"HER ŞEYİ TERS BUNUN!"
Korhan Şengel ise "Hutbede Atatürk'e duâ edilmiyor diyen kitle bu kitle..." yorumunda bulunurken Saliha rumuzlu sosyal medya kullanıcısı, "Her şeyi ters bunun. Çalışması gerekirken tatil yapar, millet temel atma töreni yaparken bu temel atmama töreni yapar (çalışıyor gibi görünmek için). Etrafındakiler yas tutarken de o dans etmiş... Normaldir, hiç şaşırmadık" ifadelerini kullandı. Zeynep isimli sosyal medya kullanıcısı ise "İşiniz gücünüz dans etmek, konser düzenlemek, heykel yapmak, başka bir bildiğiniz var mı acaba?" dedi.