İmamoğlu ve eşinin matem günündeki dansı tepki çekti

"MATEM GÜNÜNDE BU OLMADI İMAMOĞLU, YAKIŞMADI!"

AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, "Allah aile saadetinizi daim eylesin, mutluluklar dileriz. 10 Kasım matem gününde bu olmadı İmamoğlu, yakışmadı" yorumunda bulundu.

"BU BİR BALO DEĞİLDİR, MATEM GÜNÜDÜR"

İmamoğlu ve eşine tepkisini Dr. Metin Çakır şöyle dile getirdi: "Bir ülkenin kurucusunun ölüm yıl dönümünde dans edilmez. Bu bir balo değildir, matem günüdür. Dans olmuş mu? Hayır, ikisi de dans bilmiyor. Dans yapılırken sağa sola bakılmaz, kollar tulumba sapı gibi indirilip kaldırılmaz, ayaklar senkron vs vs.."

"YAS GÜNÜNDE DANS… NASIL BİR ANLAYIŞTIR BU…"



Abdulkadir Taşar isimli vatandaş "Yas gününde dans… Nasıl bir anlayıştır bu…" sorusunu yöneltirken, Bilal Küçük ise "Sayın İmamoğlu 10 Kasım dans edilecek gün mü yahu?" diye sordu.

"MATEM GÜNÜNDE DE KINA GECESİ DAMADI GİBİ OLUNMAZ Kİ... BİRAZ AĞIR OL KARDEŞİM YA!"

Nurullah Akan ise sosyal medya hesabından "Atatürk'ün ölümünü eşiyle dans ederek kutlayan CHP'li İBB Başkanı! Sorsan ondan büyük Atatürk seven yok" derken, Erdem isimli sosyal medya kullanıcısı, "Nerde ne yapacağını bilmiyor gerçekten. Matem gününde de kına gecesi damadı gibi olunmaz ki... Biraz ağır ol kardeşim ya!" dedi.

"HER ŞEYİ TERS BUNUN!"

Korhan Şengel ise "Hutbede Atatürk'e duâ edilmiyor diyen kitle bu kitle..." yorumunda bulunurken Saliha rumuzlu sosyal medya kullanıcısı, "Her şeyi ters bunun. Çalışması gerekirken tatil yapar, millet temel atma töreni yaparken bu temel atmama töreni yapar (çalışıyor gibi görünmek için). Etrafındakiler yas tutarken de o dans etmiş... Normaldir, hiç şaşırmadık" ifadelerini kullandı. Zeynep isimli sosyal medya kullanıcısı ise "İşiniz gücünüz dans etmek, konser düzenlemek, heykel yapmak, başka bir bildiğiniz var mı acaba?" dedi.