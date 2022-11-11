Video Haber İmamoğlu ve eşinin 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı'nda dans etmesi tepki çekti! | Video
İmamoğlu ve eşinin 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı'nda dans etmesi tepki çekti! | Video

İmamoğlu ve eşinin 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı'nda dans etmesi tepki çekti! | Video

11.11.2022 | 10:06

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakan Kurum: Yıktılar, biz yaptık! Yaktılar, biz yine yaptık! | Video 02:43
Bakan Kurum: "Yıktılar, biz yaptık! Yaktılar, biz yine yaptık!" | Video 11.11.2022 | 11:27
İmamoğlu ve eşinin 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı’nda dans etmesi tepki çekti! | Video 06:07
İmamoğlu ve eşinin 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı'nda dans etmesi tepki çekti! | Video 11.11.2022 | 10:06
Bakan Soylu’nun yönettiği operasyonda 63 kişi tutuklandı | Video 03:51
Bakan Soylu’nun yönettiği operasyonda 63 kişi tutuklandı | Video 11.11.2022 | 09:27
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nde önemli açıklamalar | Video 11:29
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde önemli açıklamalar | Video 11.11.2022 | 08:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi | Video 00:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi | Video 10.11.2022 | 22:29
Fransa’da binlerce kişi zam talebiyle greve gitti | Video 02:30
Fransa’da binlerce kişi zam talebiyle greve gitti | Video 10.11.2022 | 21:48
Son dakika: Ankara’da Afganistan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu | Video 03:00
Son dakika: Ankara'da Afganistan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu | Video 10.11.2022 | 20:39
Londra’daki grev metro ulaşımını felç etti | Video 03:11
Londra’daki grev metro ulaşımını felç etti | Video 10.11.2022 | 20:29
SON DAKİKA HABERİ! AK Parti’den yeniden değerleme oranı için düzenleme hazırlığı | Video 01:52
SON DAKİKA HABERİ! AK Parti'den yeniden değerleme oranı için düzenleme hazırlığı | Video 10.11.2022 | 20:17
Ümit Özdağ, esnafın verdiği cevap sonrasında dükkanı terk etmek zorunda kaldı | Video 00:32
Ümit Özdağ, esnafın verdiği cevap sonrasında dükkanı terk etmek zorunda kaldı | Video 10.11.2022 | 18:46
Son dakika: Başkan Erdoğan’a Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı | Video 20:30
Son dakika: Başkan Erdoğan'a Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı | Video 10.11.2022 | 17:47
Salih Tuna | Düşman okları takip edilince... 04:33
Salih Tuna | Düşman okları takip edilince... 10.11.2022 | 16:50
Mahmut Övür | Altılı masada ibre kimi gösteriyor 04:02
Mahmut Övür | Altılı masada ibre kimi gösteriyor 10.11.2022 | 16:45
Mehmet Barlas | Trump mı DeSantis mi başkan olacak? 03:06
Mehmet Barlas | Trump mı DeSantis mi başkan olacak? 10.11.2022 | 16:41
CHP’li belediyede rüşvet skandalı! Ruhsat ve Denetim Müdürü Servet Ön rüşvet alırken görüntülendi | Video 01:51
CHP'li belediyede rüşvet skandalı! Ruhsat ve Denetim Müdürü Servet Ön rüşvet alırken görüntülendi | Video 10.11.2022 | 14:58
CHP’li belediyede bir rüşvet skandalı daha! Görüntüler ortaya çıktı! Bu kez de zabıta müdürü.. | Video 01:47
CHP’li belediyede bir rüşvet skandalı daha! Görüntüler ortaya çıktı! Bu kez de zabıta müdürü.. | Video 10.11.2022 | 14:42
Son Dakika: Başkan Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi için Özbekistan’da! | Video 04:08
Son Dakika: Başkan Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi için Özbekistan'da! | Video 10.11.2022 | 14:30
SON DAKİKA: EYT’de yürürlülük tarihi netleşti! İşte milyonlarca kişinin beklediği tarih! | Video 07:20
SON DAKİKA: EYT’de yürürlülük tarihi netleşti! İşte milyonlarca kişinin beklediği tarih! | Video 10.11.2022 | 12:07
Son Dakika: Başkan Erdoğan, Rusya’nın Herson’dan çekilme kararını değerlendirdi! G20’yi işaret etti | Video 08:18
Son Dakika: Başkan Erdoğan, Rusya'nın Herson'dan çekilme kararını değerlendirdi! G20'yi işaret etti | Video 10.11.2022 | 09:48
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’de.. | Video 13:43
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de.. | Video 10.11.2022 | 09:18

Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 84. yıl dönümünde dün tüm yurtta saygıyla anılmıştı. İBB ise İstanbul Kongre Merkezi’nde Atatürk’ü Anma Gecesi düzenledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’ndeki etkinlikte Gökhan Türkmen’in “Fikrimin İnce Gülü” adlı eseri seslendirirken eşi Dr. Dilek İmamoğlu’nu dansa kaldırdı. Atatürk’ün ölüm yıl dönümü anmasında İmamoğlu ve eşinin dans etmesine salondakiler alkışlarla karşılarken sosyal medyada ise bu duruma tepki yağdı. Matem gününde İmamoğlu çiftinin dans etmesine tepkilerin ardı arkası kesilmedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA