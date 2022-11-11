İmamoğlu ve eşinin 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı'nda dans etmesi tepki çekti! | Video

Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 84. yıl dönümünde dün tüm yurtta saygıyla anılmıştı. İBB ise İstanbul Kongre Merkezi’nde Atatürk’ü Anma Gecesi düzenledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’ndeki etkinlikte Gökhan Türkmen’in “Fikrimin İnce Gülü” adlı eseri seslendirirken eşi Dr. Dilek İmamoğlu’nu dansa kaldırdı. Atatürk’ün ölüm yıl dönümü anmasında İmamoğlu ve eşinin dans etmesine salondakiler alkışlarla karşılarken sosyal medyada ise bu duruma tepki yağdı. Matem gününde İmamoğlu çiftinin dans etmesine tepkilerin ardı arkası kesilmedi.