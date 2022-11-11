Son dakika | Başkan Erdoğan’dan Türk liderlere önemli mesajlar: Birlikte mücadele etmeliyiz

Son dakika haberler: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde konuştu. Türk liderlere hitap eden Erdoğan her alanda işbirliği ve dayanışmanın önemini vurguladı.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

DÜNYANIN YAŞADIĞI RİSK DURUMU: Ülkelerimiz açısından fırsatlarla beraber riskleri de olan hassas bir dönemden geçiyoruz. Ukrayna'daki savaşın bitmesi için ve gıda krizinin son bulması için adımlar atıyoruz