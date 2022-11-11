Son dakika: Necip Hablemitoğlu cinayetinde flaş gelişme: Sır suikast çözülüyor! Aralarında FETÖ elebaşı Gülen de var

DOSYANIN BAŞ ŞÜPHELİLERİ GÜLEN, ÖZCAN, ALTAYLI VE GÖKTAŞ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hablemitoğlu suikastine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 'Siyasi ve askeri casusluk' ve 'FETÖ üyeliği'nden hükümlü eski istihbaratçı Enver Altaylı, FETÖ'nün karanlık kurul üyesi Mustafa Özcan ve eski Özel Kuvvetler Muharebe ve Arama Kurtarma (MAK) Alay Komutanı Levent Göktaş'ın da bulunduğu 10 kişiye dava açıldı.