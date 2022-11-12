PKK/KCK elebaşı Mustafa Karasu Kılıçdaroğlu’na destek verdi, Fincancı’yı övdü!

TERÖRİST KARASU: FİNCANCI TÜRKİYE'NİN ONURUDUR!

Terör örgütü elebaşı Karasu Fincancı hakkında "TSK'nın kimyasal silah kullandığını söyleyen Şebnem Korur Fincancı Türkiye toplumunun onurudur. Türkiye halkını temsil eden Şebnem Hoca'nın tutumu tarihî bir eylemdir. Yine zindanda da devam edeceğini söyledi. Bundan daha onurlu bir duruş olamaz." ifadelerini kullandı.