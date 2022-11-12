PKK/KCK elebaşı Mustafa Karasu Kılıçdaroğlu'na destek verdi, Fincancı'yı övdü! | Video

Terör örgütü PKK/KCK elebaşı Mustafa Karasu, Türkiye'ye atılan 'kimyasal silah' iftirasına sahip çıkan Şebnem Korur Fincancı'ya övgüler dizdi. Karasu bunun yanında yine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun devlete yönelik uyuşturucu iftiralarına da sahip çıktı.