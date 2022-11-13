İstiklal’deki hain saldırıyı fırsat bildiler: Vatandaşı kışkırtma yarışına girdiler

Türkiye, İstiklal Caddesi'ndeki kalleş saldırının acısını yaşıyor. Terör örgütlerinin hain saldırısını fırsat bilen muhalif isimler ise devlete ve hükümete yönelik kinlerini saldırı üzerinden kusmaya çalıştı.

Halk TV'de yaklaşan seçim sürecine atıf yapılarak ahlaksız göndermelerde bulunuldu. Halk TV sunucusu Sorel Dağıstanlı, "Hep bir korku vardı. 2015 yılındaki Haziran-Kasım dönemine ait o süreçle ilgili bir korku vardı. Bu patlama ne yazık ki bu korkuları gün ışığına çıkardı" dedi.

İstiklal'deki hain saldırıyı fırsat bildiler: Halk TV'de patlama sonrası skandal yayın | Video

NORMAL SEÇİM SÜRECİ OLMAZ MI?

Gazeteci Timur Soykan ise, "Çok uzun süredir siyasi analistler, çok gergin bir seçim atmosferine gidiyor olmamız ve her zaman hepimizin aklına bu seçim sürecinin çok gergin geçebileceği ihtimalini getirdi. Bu kaygıyı da defalarca dile getirdik. Bu artık toplumdaki hatlar o kadar geriliyor ki... Normal seçim süreci olmaz mı? Yine 7 Haziran - 1 Kasım arasındaki gibi çok canımızın yanacağı bir dönem olabilir mi?" ifadelerini kullandı.