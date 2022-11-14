BAŞKAN ERDOĞAN: HAK ETTİKLERİ ŞEKİLDE CEZALANDIRILACAKLAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada "İstanbul Valimizden intikal eden rakam 4'ü olay yeri, 2'si ise hastanelerde olmak üzere 6 vefat söz konusu. Yaralı sayımız ise, 53. Bunun dışında çizikti vs. gibi farklı rakamlar gelebilir." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, Türkiye'yi terörle teslim alma çabalarının hedefine ulaşamayacağını belirterek "Milletimiz İstiklal Caddesi'ndeki olayın önündeki ve arkasındaki olayın önündeki ve arkasındaki tüm unsurlarıyla ortaya çıkartılarak faillerinin hak ettikleri şekilde cezalandırılacağından emin olsunlar." dedi.

Şüpheli kadın olduğu değerlendirilen bir kişi gelerek banka çanta ya da poşet bırakıyor. Şüpheli kişi, bombayı koyduktan sonra uzaklaşıyor. Çanta bir süre bankta sahipsiz kalıyor. Bir kaç dakika sonra ise patlama oluyor. Patlamanın şüphelisi olarak bu kadın gösteriliyor.