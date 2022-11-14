Son dakika haberler: Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı gerçekleştirildi. Olay yerine Beyoğlu ve Şişli'den itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre patlamada 6 kişi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırganın kadın terörist olduğunu ve yakalandığını aktardı. Patlamanın yaşandığı Taksim İstiklal Caddesi'nde edinilen son dakika bilgilerine göre yaya v araç trafiği yeniden başlarken bölgede banklar ve saksı dibi oturma alanları da söküldü.
"BUNUN HESABI SORULACAK"
Patlamanın ardından bölgeye giderek incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, patlamaya ilişkin bilgi verdi. Oktay, "Kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir saldırganın bombayı patlatması sonucu oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz. Çalışmalar tüm yoğunluğuyla devam ediyor. Patlama nedeniyle 4'ü olay yerinde olmak üzere 6 kişiyi kaybettik. 81 yaralımız var, bunlardan 2'sinin durumu ağır. Bunun arkasında kim varsa Türkiye'ye getirilecek yargıya teslim edilecektir. Türkiye, eski Türkiye değil. Bunun hesabı mutlaka sorulacaktır." dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN: HAK ETTİKLERİ ŞEKİLDE CEZALANDIRILACAKLAR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada "İstanbul Valimizden intikal eden rakam 4'ü olay yeri, 2'si ise hastanelerde olmak üzere 6 vefat söz konusu. Yaralı sayımız ise, 53. Bunun dışında çizikti vs. gibi farklı rakamlar gelebilir." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, Türkiye'yi terörle teslim alma çabalarının hedefine ulaşamayacağını belirterek "Milletimiz İstiklal Caddesi'ndeki olayın önündeki ve arkasındaki olayın önündeki ve arkasındaki tüm unsurlarıyla ortaya çıkartılarak faillerinin hak ettikleri şekilde cezalandırılacağından emin olsunlar." dedi.
Şüpheli kadın olduğu değerlendirilen bir kişi gelerek banka çanta ya da poşet bırakıyor. Şüpheli kişi, bombayı koyduktan sonra uzaklaşıyor. Çanta bir süre bankta sahipsiz kalıyor. Bir kaç dakika sonra ise patlama oluyor. Patlamanın şüphelisi olarak bu kadın gösteriliyor.
TERÖR SORUŞTURMASI BAŞLATILDI
Edinilen son dakika bilgisine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör soruşturması başlattı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstiklal Caddesi'ndeki patlamayla ilgili sekiz savcı ve iki başsavcıvekili görevlendirildiğini bildirdi.
Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diledi.
Bakan Bozdağ, açıklamasında şunları kaydetti:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı patlamayla ilgili adli tahkikat başlatmıştır. Soruşturmanın etkin yürütülmesi için sekiz cumhuriyet savcısı ve iki cumhuriyet başsavcıvekili görevlendirilmiştir. Hadise bütün yönleriyle etkin bir şekilde soruşturulmaktadır. Güvenlik güçlerimizin kısa sürede fail ya da failleri tespit edip yakalayacağından, soruşturma sonucunda da hadisenin bütün boyutları ile aydınlatılacağından hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır."
BÖLGE ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNE KAPATILDI
Polis ekipleri, İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı araç ve yaya trafiğine kapattı. Caddeye geçişlere izin verilmezken, Taksim Camisi de kapatıldı. Güvenlik amacıyla helikopterin de havadan denetim yaptığı görüldü.
Patlama nedeniyle Taksim bölgesindeki bazı yollarda trafik geçici olarak durduruldu. Taksim Cumhuriyet Caddesi alt geçidi Şişli-Tarlabaşı yönü ile Unkapanı (Atatürk) Köprüsü Taksim yönü de geçici olarak trafiğe kapatıldı.
RTÜK BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin yaptığı açıklamada "Beyoğlu Taksim'de bir patlama haberi aldık. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Lütfen kaynağı belirsiz bilgilere itibar etmeyelim, güvenli kaynaklardan bilgi sahibi olalım. Farkında olmadan yanlış bilgiyi yaymayalım. İstanbulumuza çok geçmiş olsun" dedi.
YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul'daki patlamaya ilişkin geçici yayın yasağı getirildiğini duyurdu.
RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 7'nci maddesinde milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde veya kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının kuvvetle muhtemel olduğu durumlarda geçici yayın yasağı getirilebileceği belirtilerek, bu durumlarda Cumhurbaşkanı veya görevlendireceği Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakanın geçici yayın yasağı getirebileceği kaydedildi.
Söz konusu hüküm çerçevesinde 13 Kasım 2022 tarihinde İstanbul Beyoğlu ilçesinde meydana gelen patlamayla ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 04181 sayılı yazısı ile geçici yayın yasağı getirildiği ifade edilerek, "Yayın yasağı medya hizmet sağlayıcıların anılan patlamaya ilişkin olarak yapılacak yayınlarda 6112 sayılı Kanunda ve diğer kanunlarda sayılan yayın ilkelerine uyulmaları, toplumda korku, panik ve kargaşa oluşturabilecek, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edebilecek yayınlardan kaçınmalarını ve bu çerçevede; patlamaya ilişkin olarak, patlama anı, patlama sonrası olay yeri, kamu görevlilerinin olay yerinde yürüttükleri çalışmalar, varsa patlama sonucu yaralanan veya hayatını kaybeden kişilere ait görüntü, görsel öğe ve benzeri unsurlara ve bunlarla ilgili abartılı anlatımlara, olayın aydınlatılması, şüphelilerin yakalanması ve irtibatlarının deşifre edilmesinin engellenmemesi için, resmi makamlarca yapılan açıklamalar dışında olaya iştirak etme şüphesi bulunan kişilere, bu kişilerin bulundukları yerlere, kullandıkları araçlar ve benzeri diğer hususlara, yayınlarında kesinlikle yer vermemelerini içermektedir. Tüm medya hizmet sağlayıcıların dikkatine sunulur" denildi.
İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN ÇAĞRI
İletişim Başkanı Fahrettin Altun patlamayla ilgili olarak, "Yaşanan olayla ilgili olarak devletimizin tüm kurum ve kuruluşları hızlı, titiz ve etkin bir şekilde soruşturma yürütmektedir. Medya kuruluşlarını sorumlu olmaya, sosyal medya kaynaklı dezenformatif içeriklere itibar etmemeye, ilgili kamu otoritelerinin açıklamalarını esas almaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYADA BANT DARALTMA UYGULAMASI
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Taksim'de meydana gelen patlama sonrası ortaya çıkan aykırı görüntülere ilişkin sosyal medya platformlarında bant daraltma uygulaması yapıldığını duyurdu. Edinilen bilgiye göre, Taksim'de meydana gelen patlama sonrası ortaya çıkan basın etiğine aykırı görüntüler ve terör içerikleri için ilgili birimlerin talebi üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), tarafından ülke geneli sosyal medya platformları için bant daraltma uygulaması yapıldı.
"ACİL KAN İHTİYACI BULUNMUYOR"
Türk Kızılayın Twitter hesabından, "İstanbul'da meydana gelen patlamanın ardından civardaki hastanelere kan sevkiyatı yapılmıştır. Şu an acil kan ihtiyacı bulunmamaktadır." paylaşımı yapıldı.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY: TÜM KURUMLAR DEVREDE!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'daki patlamayla alakalı olarak ilgili tüm kurumların devrede olduğunu ve gerekli tahkikatların titizlikle yürütüldüğünü belirtti.
Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, "Yaşananlarla alakalı olarak ilgili tüm kurumlarımız devrede olup, gerekli tahkikatları titizlikle yürütmektedir." ifadelerine yer verdi.
BAKAN KOCA: 2 YARALININ DURUMU CİDDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 yaralıdan 39'unun taburcu olduğunu söyledi. Bakan Koca, "İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralanan 81 kişiden 39'u tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. Yatırılarak tedavi edilen 42 hastadan 5'i halen yoğun bakımda, 2'sinin durumu ciddiyet gösteriyor. Yaralıların sağlıklarına bir an önce kavuşmaları için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
OTURAKLAR SÖKÜLDÜ
Taksim İstiklal Caddesi'nde yaşanan yapılan bombalı saldırı ve patlama sonrası polisin incelemeleri sona erdi. Cadde yeniden yaya trafiğine açılırken, beton saksıların bankları söküldü.
İstiklal Caddesi'nde yaşanan bombalı saldırı sonrası polisin incelemeleri sabah saatlerinde sona erdi. İstiklal Caddesi yeniden yaya trafiğine açıldı. Patlamanın olduğu yerdeki beton saksılar kaldırılarak polis bariyeri konuldu. İstiklal Caddesi üzerindeki diğer beton saksıların da bankları söküldü. Cadde üzerinde saksıların önünde oturulamayacak.
İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN TAKSİM'DEKİ SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Taksim'deki hain saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Uluslararası toplum bilmeli ki sivillerimize yönelik terör saldırıları bazı ülkelerin terör örgütlerine desteğinin doğrudan ve dolaylı sonuçlarıdır. Bu ülkeler, Türkiye'nin dostluğunu istiyorlarsa teröre doğrudan ve dolaylı desteklerini derhal kesmelidirler." ifadelerini kullandı.