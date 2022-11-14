Video Yaşam SON DAKİKA: Taksim İstiklal Caddesi’nde patlama! Bombayı bırakan kadın teröristin kaçma anı kameraya yansıdı | Video
SON DAKİKA: Taksim İstiklal Caddesi’nde patlama! Bombayı bırakan kadın teröristin kaçma anı kameraya yansıdı | Video

SON DAKİKA: Taksim İstiklal Caddesi’nde patlama! Bombayı bırakan kadın teröristin kaçma anı kameraya yansıdı | Video

14.11.2022 | 10:46

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SON DAKİKA: Taksim İstiklal Caddesi’nde patlama! Bombayı bırakan kadın teröristin kaçma anı kameraya yansıdı | Video 00:21
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Son dakika haberi: Taksim İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişi de yaralandığı saldırıda bombayı bırakan kadın teröristin kaçma anı kameraya yansıdı. İşte o anlar...

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İstanbul Beyoğlu'nda dün meydana gelen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. Bombayı bırakan kadın teröristin kaçma anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde kadının çantayı bıraktıktan sonra koşarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

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