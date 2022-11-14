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OTOMATİK OYNAT
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Babası tarafından boğazı sıkılan genç hayatını kaybetti | Video 14.11.2022 | 10:30
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Taksim'deki patlamanın şüphelileri sağlık kontrolünden geçirildi | Video 14.11.2022 | 09:51
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Sokaktaki kavga kanlı bitti: 1 kişi silahla yaralandı | Video 14.11.2022 | 08:52
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Popocatepetl Yanardağı’nda son 1 ayda 13 patlama | Video 14.11.2022 | 00:42
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Galibiyet sevinci faciaya dönüşüyordu | Video 13.11.2022 | 17:58
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SON DAKİKA! İstiklal Caddesi'nde patlama! İşte ilk görüntüler | Video 13.11.2022 | 16:34
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Yamaç paraşütünün ipine takılarak 20 metreden düştüğü anlar kamerada | Video 13.11.2022 | 15:35
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Nusaybin İpekyolu’nda trafik kazası, traktör hurdaya döndü: 1 yaralı | Video 13.11.2022 | 13:20
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İstanbul’da suç örgütlerine operasyon | Video 13.11.2022 | 11:29
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Aranan Ceylan yakalandı! 33 aranma 130 yıl kesilmiş cezası var | Video 13.11.2022 | 11:29
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Esenyurt’ta yol verme kavgası kameraya yansıdı | Video 13.11.2022 | 11:32
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Başkan Erdoğan'ın bahsettiği 'moringa' böyle üretiliyor | Video 13.11.2022 | 11:32
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Kuyumcuda el çabukluğu ile soygun kamerada | Video 13.11.2022 | 11:33
İstanbul Taksim'deki terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi.