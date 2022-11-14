SON DAKİKA! Taksim'de patlayıcıyı koyan kadın terörist böyle yakalandı | Video

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Son Dakika: Başkan Erdoğan G-20 için Bali'de | Video 14.11.2022 | 10:16
02:10
05:19
Başkan Erdoğan Endonezya'da | Video 14.11.2022 | 09:35
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Bunun hesabı sorulacak | Video 13.11.2022 | 20:41
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MSB’den AFAD deprem tatbikatı paylaşımı | Video 12.11.2022 | 23:05
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Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na: Bu hukuk cambazlığıdır | Video 12.11.2022 | 22:38
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Türkiye’de saatler 18.57’de durdu | Video 12.11.2022 | 19:28
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Başkan Erdoğan’dan ‘deprem tatbikatı’ mesajı | Video 12.11.2022 | 19:00
İstanbul Beyoğlu'nda dün 16.20'de meydana gelen patlamada 6 vatandaşımız hayatını kaybederken, İstiklal Caddesi'nde bombalı paketi koyan kadın teröristin İstanbul Küçükçekmece'de saklandığı evde gece saatlerinde gözaltına alındı.