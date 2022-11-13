Video Yaşam SON DAKİKA: Taksim İstiklal Caddesi patlama anı görüntüleri! İşte herkesi ürküten o anlar | Video
SON DAKİKA: Taksim İstiklal Caddesi patlama anı görüntüleri! İşte herkesi ürküten o anlar | Video

SON DAKİKA: Taksim İstiklal Caddesi patlama anı görüntüleri! İşte herkesi ürküten o anlar | Video

13.11.2022 | 16:47

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SON DAKİKA: Taksim İstiklal Caddesi patlama anı görüntüleri! İşte herkesi ürküten o anlar | Video 00:13
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Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir mağazanın önünde bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Olay yerine Beyoğlu ve Şişli'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde çok sayıda yaralı olduğu belirtildi. İlk belirlemelere göre onlarca yaralı var.

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