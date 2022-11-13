NY Times’tan alçak başlık! İstiklal’deki saldırı üzerinden Türkiye’ye kinlerini kustular

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yer alan İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen hain saldırı dünya basınında da geniş yankı buldu. ABD merkezli, NY Times gazetesinin saldırıya ilişkin yaptığı haberde kullandığı başlık ise tepkilere neden oldu.

TURİST VURGUSUYLA SERVİS ETTİLER

NY Times gazetesi, okuyuculara İstanbul'daki saldırı haberini servis ederken, "Her yıl dünyanın dört bir yanından Türkiye'yi ziyaret eden on milyonlarca turistin çoğu, Pazar günkü bombalamanın gerçekleştiği bölgede vakit geçiriyor" ifadelerini kullandı.

BİR SKANDALA DAHA İMZA ATTILAR

Tepki almasına rağmen paylaşımını kaldırmayan gazete bir skandala daha imza attı. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda daha bulunarak, "Pazar günkü patlama, önceki yıllarda şehirlerini vuran ölümcül saldırılardan uzaklaşıyor gibi görünen Türkiye için beş yıllık nispeten sakin bir dönemi paramparça etti." söylemlerinde bulundu.

Gazete, "Türkiye turizm sektörü koronavirüs pandemisinden kurtulmak için çalışırken, patlama yıllarca süren sakinliği paramparça etti." gibi akılalmaz ifadelere de yer verdi.

GAZETEYE TEPKİ YAĞDI

Pek çok okuyucu, NY Times'ın attığı başlıklara tepki göstererek '11 Eylül 2001'deki saldırıda böyle bir manşet yazar mıydınız?' diyerek tepki gösterdi.

İşte gelen tepkilerden bazıları: