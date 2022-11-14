Beyoğlu’ndaki hain saldırıda hayatını kaybeden 6 kişinin kimliği belli oldu

"HEPSİNİN AYRI BİR HİKAYESİ VAR"

Saldırıya ilişkin kahreden detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Soylu, "Hepsinin ayrı bir hikayesi var. Bir kısmının annesi, eşiyle, bir kısmının babası, annesiyle birlikte olabilme imkanına sahip olduk. Sayın Valimiz, Başkan Yardımcımız, bakan yardımcılarımız hep birlikte hastaneleri ziyaret ettik. Bu esnada da elbette ki bu olayın faillerini bulabilmek için de hem Emniyet Genel Müdürümüz burada, Terör Başkanımız, İstihbarat Başkanımız, İstanbul Emniyet Müdürümüzün koordinasyonunda hakikaten olayın olduğu saatten itibaren çok büyük bir gayret gösterildi. Hem teknik olarak hem fiziki olarak yapılabilecek her adım atılmaya çalışıldı." ifadelerini kullandı.