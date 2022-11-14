İstiklal Caddesi esnafı, bankların kaldırılmasını talep etti

"GELİN BERABER OTURALIM, KONUŞALIM"

Caddenin yönetiminin çok özel olması gerektiğini, yetkililerin gelip esnafı dinlemeleri gerektiğine inandığını dile getiren Hışım, "Gelin beraber oturalım, konuşalım. Burada eksiklerimiz, fazlalarımız ne varsa onları yönetelim." ifadelerini kullandı. Hışım, Beyoğlu Belediyesi ile cadde ve iş yerlerine astıkları bayraklarla ve bütün her yeri açarak teröre "dur" diyeceklerini sözlerine ekledi.

İstiklal Caddesi'nde 30 yıldır esnaflık yapan Ahmet Bülbül de daha önce çöp patlaması yaşandığı için caddedeki çöp kovalarının kaldırıldığını belirterek, "Ağaç, bank ve çöp kovası güvenlik zafiyeti oluşturuyor, polislere bir yardımı olmuyor. İBB'nin koymuş olduğu oturaklar son derece yanlış. Bunları söyledik, pek dikkate almadılar. Gelen belediye başkanı herhalde güzel bir şey yapıyorum zannetti." diye konuştu.

"BUNLARIN HEPSİNİ KALDIRTACAKLAR"

Bülbül, insan kalabalığının çok olduğu bir yerde böyle şeylerin olmayacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Patlayan bomba oturağın üzerindeydi. Çanta köşede falan olsaydı, insanlar hemen görürdü. Dolayısıyla mağazanın önünde ağaç, oturak ve çöp kovası olmaması lazım. İçişleri bakanı ve vali çok güzel bir şey yaptı. Bunların hepsini kaldırtacaklar. Bunu baştan beri söyledik esnaf olarak, belediye dinlemedi."