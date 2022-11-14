SON DAKİKA | Murat Ongun’dan terör saldırısının yaşandığı Taksim’de tepki çeken hareket!

Türkiye İstanbul, Beyoğlu'nda yaşanan terör saldırısına ağlarken, bugün İBB'nin eski sözcüsü Murat Ongun'dan tepki çeken bir hareket geldi.
6 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Dün 16.20 sularında PKK'lı terörist tarafından banka bırakılan bir bombanın patlaması sonucu 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş onlarca kişi de yaralanmıştı. Emniyet güçlerinin titiz çalışması sonucu bombayı bırakan terörist ve talimatı veren hain yakalanarak gözaltına alındı.
'SAKSI' POLEMİĞİ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün patlamanın yaşandığı bölgeye giderek esnafla görüştü. Bir esnaf İmamoğlu'na, İstiklal Caddesi'ne yerleştirilen banklar ve saksılar nedeniyle tepki gösterdi. Daha önce de uyarılarda bulunduklarını dile getiren vatandaş, şimdi burada patlama oldu, uzun süredir İBB'den bu saksı ve bankları kaldırmasını istemiştik dedi.
İMAMOĞLU SAKSILARIN DERDİNE DÜŞTÜ
İmamoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada saksıların sökülmesine tepki göstererek, "Kalkıp da saksıya kusur bulma kafası doğru bir kafa değil. Akşam buna müdahale etmek, ilk işmiş gibi buna bakmak doğru bir kafa değil. Sağlıklı düşünmeye ve bu türlü düşünceye sahip olanları da Allah'a havale ediyorum. Allah yardımcıları olsun. Bir arada ortak akılla saksılara suç bulmak değil de saksıları bir arada çalıştırmamız lazım. Allah yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.
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MURAT ONGUN'DAN TEPKİ ÇEKEN HAREKET
Türkiye 6 can kaybına ağlarken, Murat Ongun'un ise İmamoğlu'nun bu polemiğine gülümseyerek karşılık vermesi tepkilerin odağı oldu.