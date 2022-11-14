SON DAKİKA: CHP'li Ongun'dan terör saldırısının yaşandığı Taksim'de tepki çeken hareket! | Video
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Son dakika haberi... Beyoğlu, İstiklal Caddesi'nde dün hain bir saldırı gerçekleştirildi. PKK terör örgütünün düzenlediği saldırıda 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bugün bölgeye giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstiklal Caddesi'nde bulunan saksı ve bankların polemiğine girdi. Bu sırada bir esnafa verdiği yanıta ise İBB'nin 2 numarası Murat Ongun'un gülümsemesi kameralara yansıdı. Ongun'un bu hareketi tepki çekti...