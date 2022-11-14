Patlamanın ardından Halk TV'de tepki çeken sözler! "Emniyet, PYD/YPG dedi ama..."





EMNİYET PYD/YPG DEDİ AMA...

Ayşenur Arslan moderatörlüğünü yaptığı Medya Mahallesi programında "Emniyet'in saldırıyı PYD/YPG yaptı ama, bir Türk yetkili Reuters'a yaptığı açıklamda saldırının IŞİD tarafından da gerçekleştirilebilmiş olabileceğini söylemiş." dedi.

Ayşenur Arslan'ın bu sözleri tepki çekti.

EMNİYET DETAYLARI AÇIKLADI

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde hain terör saldırısını gerçekleştiren ve operasyonla yakalanan terörist Ahlam Albashır ve gözaltına alınan diğer kişilerle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre; terörist Ahlam Albashır, dört ay önce Afrin'den İstanbul'a geldi. Suriye Ayn El Arab'dan telefon açan bölücü terör örgütü PKK üyeleri, Esenler'deki örgüt evinde ikamet eden ve karı-koca olan iki örgüt üyesini arayarak Ahlam Albashır ile "Bilal" kişilerin yanlarına geleceğini ve onlara sahip çıkmaları talimatı verdi.