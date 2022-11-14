Patlamanın ardından Halk TV'de tepki çeken sözler! "Emniyet, PYD/YPG dedi ama..." | Video

Son dakika haberi... Türkiye Taksim'de meydana gelen ve 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği terör saldırısı ile sarsıldı. Hain saldırının ardından teröristleri yakalayan Emniyet Müdürlüğü, hainlerin PKK terör örgütü üyesi olduğunu belirlelediklerini açıkladı. Ancak CHP yandaşı Halk TV'de yayın yapan Ayşenur Arslan canlı yayında skandal ifadeler kullandı.