Bakan Kurum duyurdu: “Türkiye Ulusal Katkı Beyanını iki katına çıkardı”

Kurum, bu taahhütlerin tüm dünya ve Türkiye için hayırlı olmasını temenni etti.

BM Bakanlar Konferansı'nda tüm dünyaya 2026 yılında yapılacak COP toplantısı için adaylık açıklamasında bulunduklarını vurgulayan Kurum, "Tüm dünyaya COP31 adaylığımızı ilan ettik ve BM Sekretaryasına resmi başvuruyu yapıyoruz. Daha önce Türkiye olarak pek çok konferansa ev sahipliği yaptık. Gerek insani konferanslara gerek COP toplantılarına ev sahipliği yapmış bir ülke olarak ki Türkiye'nin yeni yapacağı atılımları tüm dünya ile paylaşmak üzere 31'inci COP toplantısı için adaylığımızı açıkladık." şeklinde konuştu.

COP27'de Türkiye'nin çalışmaları hakkında bilgi verdiklerini anlatan Kurum, Sıfır Atık uygulaması, Sıfır Atık Mavi, eylem planlarını anlattıklarını sözlerine ekledi.